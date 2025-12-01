Il Palermo e le sue ‘prime volte’: nuove soluzioni per svoltare la stagione

Il 5-0 rifilato alla Carrarese non è soltanto una vittoria roboante, utile a cancellare la brutta sconfitta con la Juve Stabia e il pareggio opaco di Chiavari. È soprattutto la fotografia nitida di un Palermo che può essersi scrollato di dosso paure e ruggini, scoprendo – tutte insieme – le sue tante “prime volte” stagionali. Un segnale forte che la squadra di Inzaghi abbia trovato nuove strade per esprimere il proprio potenziale.

Segre sblocca un tabù

La serata si apre con un evento rimasto sorprendentemente in sospeso per tredici giornate: la prima rete da fuori area della stagione. A firmarla è Segre, al termine di un’azione impeccabile sull’asse Palumbo–Ceccaroni–Pohjanpalo, un triangolo perfetto che favorisce la conclusione precisa e potente del numero 8. Paradossale il ritardo statistico: il Palermo era infatti tra le squadre che più hanno tentato il tiro da fuori senza aver trovato fortuna dalla distanza. Il gol di Segre potrebbe non essere un caso ma il frutto di soluzioni diverse e più coraggiose.

Pohjanpalo, tre “prime volte” in una sola notte

A salire in cattedra è stato Joel Pohjanpalo, autentico mattatore della serata, che ha vissuto addirittura tre “prime volte” in un’unica partita. Prima il rigore – il primo assegnato ai rosa in questo campionato e trasformato dal finlandese – poi la prima tripletta in campionato, infine la prima vetta solitaria nella classifica marcatori. La fame dell’attaccante è evidente nella scena successiva al penalty: recupera la palla dalla rete come fosse un pareggio allo scadere e mostra il numero tre con la mano, segno di un obiettivo chiaro e legittimo: il pallone da portare a casa.







Con 8 reti in 14 giornate, Pohjanpalo supera Gliozzi (fermo a 7, ma con 6 rigori messi a segno), candidandosi sempre più a leader tecnico ed emotivo di questo Palermo. La sua non è la prima tripletta in maglia rosanero: ne aveva già realizzata una al Barbera lo scorso anno, contro il Sassuolo. È però la prima in questo campionato, e il suo peso specifico è enorme. A completare il quadro c’è anche il quarto assist stagionale, già più dei tre totalizzati lo scorso anno tra Venezia e Palermo.

Palumbo, prima rete e prova da leader tra le linee

E se l’attacco sembra aver iniziato a girare, il merito è anche – e soprattutto – di Antonio Palumbo, protagonista di una serata che ha mostrato con chiarezza perché venga considerato il miglior trequartista della Serie B. Contro la Carrarese è arrivata infatti la prima rete in maglia rosanero, dopo due soli assist firmati fin qui (entrambi proprio per Pohjanpalo). Ma oltre al gol, Palumbo ha illuminato l’intera manovra offensiva: entra nell’azione dei primi tre gol, mostrando una qualità tra le linee che finora il Palermo aveva solo intravisto.

Prima serve una palla perfetta per Ceccaroni nell’azione dell’1-0, poi sigla il 2-0 con un preciso colpo di testa (non proprio la specialità della casa), infine inventa una grande verticalizzazione per Pierozzi sul terzo gol. Una prestazione totale, che ridisegna il peso specifico del centrocampista nell’economia della squadra.

Le prime volte che possono cambiare la stagione

È stata, insomma, la serata delle ‘prime volte’ in stagione, ma anche dei primi segnali di una maturità che il Palermo ha la necessità di raggiungere. Ora la vera sfida sarà dare continuità a quanto visto, a partire dal match del 7 dicembre sul campo dell’Empoli. Una gara tutt’altro che semplice: i toscani, tre punti dietro in classifica, stanno risalendo la china sotto la guida di Alessio Dionisi. Ma se il Palermo confermerà lo spirito e la qualità vista contro la Carrarese, allora questa notte speciale potrebbe confermarsi l’inizio di un nuovo ciclo.

