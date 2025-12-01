“Mi manda Monastra”, nuova puntata oggi alle 14 sul sito e su Facebook ​​

Non basta una vittoria, per quanto bella, per poter dire che la crisi del Palermo è alle spalle. Il ritardo in classifica è ancora evidente, sebbene siano stati recuperati due punti sul Monza e tre sul Modena, e alle porte c’è la partita più complicata dal punto di vista psicologico: quella contro l’Empoli di Dionisi, un labirinto di emozioni e di sensazioni, da una parte e dall’altra.

Ma il Palermo deve andare oltre i sentimenti e pensare solo alla rimonta, anche perché nelle prossime giornate ci saranno tanti scontri diretti e un bel ‘filotto’ contro avversarie teoricamente abbordabili consentirebbe di recuperare posizioni in classifica.

Ci sarà spazio anche per celebrare la nuova vittoria dell’Athletic Palermo, che si trova al terzo posto della classifica dopo aver vinto 2 a 1 a Favara una gara giocata in dieci uomini per circa 80 minuti e su cui ci sono state molte polemiche.

