GdS - "Palermo, se la crisi è davvero alle spalle si capirà con Dionisi" ​​

“Dionisi (già, proprio lui…) dirà se il Palermo s’è messo definitivamente alle spalle la crisi dopo questa cinquina alla Carrarese oppure se è ancora la squadra che da ottobre in poi ha macchiato quanto di buono aveva fatto nella prima parte di campionato”. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta il successo di sabato scorso.

Il campionato è ancora lungo e il tempo per recuperare c’è. Farsi trovare pronti è d’obbligo. L’unico modo per riuscirsi è infilare un filetto come hanno fatto le altre che stanno davanti. Inzaghi può ripartire da questi cinque gol, ma con la consapevolezza che non tutte le squadre saranno come quella toscana.

Ad Empoli è sicuro che per il Palermo sarà un’altra storia. E non solo per la presenza di Dionisi. La partita di domenica diventa il nuovo crocevia della stagione. Una vittoria rialimenterebbe il sogno promozione diretta, un passo falso getterebbe nuovamente ombre su una squadre che non ha ancora un’anima, stando a sentire Inzaghi.







LEGGI ANCHE

IL PALERMO DELLE PRIME VOLTE