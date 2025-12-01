Scontri al "Barbera" prima di Palermo - Carrarese, indagini aperte ​​

Le indagini sugli scontri tra i gruppi organizzati delle curve Nord e Sud, avvenuti prima di Palermo – Carrarese, sono in corso. Come riportato sul Giornale di Sicilia, la polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di piazza Alcide De Gasperi e delle aree limitrofe per individuare i responsabili della rissa.

La violenza è esplosa poco prima delle 19, innescata dallo scoppio di una bomba carta, a cui sono seguiti aggressioni e lanci di bottiglie. Non si tratta del primo episodio di tensione tra i due gruppi, da tempo in conflitto: nei giorni scorsi, a Monreale, si sarebbe verificato un altro scontro.

In precedenza, durante il periodo pasquale, si erano registrati ulteriori episodi di violenza, addirittura mentre i tifosi della Curva Nord stavano consegnando uova di cioccolato e giocattoli ai bambini del Centro Padre Nostro, nel quartiere Brancaccio.







