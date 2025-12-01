Nissa, il presidente Giovannone si dimette dopo il k.o. con l’Acireale

Scossone in casa Nissa dopo la sconfitta per 1 – 3 contro l’Acireale. Al termine della gara di Serie D, il presidente Luca Giovannone ha annunciato le proprie dimissioni, assumendosi la responsabilità della prova negativa e del clima di crescente malcontento tra i tifosi, che hanno contestato in particolare l’operato dell’allenatore Lello Di Napoli.

“Mi prendo tutte le colpe e, avendo deluso le aspettative dei tifosi, mi dimetto“, ha dichiarato il presidente, congratulandosi comunque con l’Acireale per la prestazione.

Progetto sportivo in bilico e futuro da definire

Imprenditore originario di Frosinone, Giovannone negli ultimi anni aveva investito in modo importante nel progetto biancoscudato, puntando con decisione alla promozione in Serie C. La stagione, però, non sta rispettando le aspettative e la sconfitta interna ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.







La società, al momento, non ha comunicato come verrà gestita la fase di transizione né chi assumerà l’interim alla guida del club. Le dimissioni sono state ufficializzate anche attraverso un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook della Nissa, in cui Giovannone ribadisce le ragioni della sua scelta e la volontà di assumersi ogni responsabilità rispetto al percorso della squadra.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO DELLE PRIME VOLTE