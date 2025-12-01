Empoli, Yepes: "Col Palermo sarà difficile, ma giocheremo a viso aperto" ​​

Gerard Yepes sta vivendo il suo miglior momento da quando è arrivato a Empoli. Il centrocampista spagnolo ha trovato il suo primo gol in maglia azzurra e, dopo diverse prestazioni in crescita, si è ormai ritagliato un ruolo da protagonista nella mediana toscana. Titolare in quattro delle ultime quattro gare e in sei delle ultime sette, il catalano è diventato un punto di riferimento nell’equilibrio della squadra.

La sua ascesa arriva nel momento in cui l’Empoli si prepara a una sfida delicata: quella contro il Palermo. Una partita che Yepes considera un test importante per misurare la maturità degli azzurri.

“Col Palermo sarà una gara aperta”

Il centrocampista ha spiegato come la vittoria sul Bari abbia dato ulteriore fiducia, ma sa bene che la sfida contro i rosanero richiederà un livello di attenzione superiore. “Col Palermo sarà difficile, ma giocheremo a viso aperto“, ha assicurato, sottolineando come la squadra stia crescendo nella capacità di leggere i momenti della partita e adattarsi quando necessario.







Yepes ha analizzato anche l’ultimo match, evidenziando la solidità difensiva mostrata dall’Empoli e la capacità di capitalizzare le occasioni create. Un approccio che gli azzurri proveranno a riproporre contro un Palermo in cerca di continuità, consapevoli che il prossimo appuntamento potrebbe incidere in modo significativo sulla corsa in classifica.

