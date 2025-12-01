Trapani, Aronica: "Pareggio giusto, il massimo con ciò che avevamo" ​​

Salvatore Aronica, allenatore del Trapani, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Monopoli della giornata di ieri, domenica 30 novembre, al “Provinciale”.

“Dopo il rigore abbiamo subito il contraccolpo ed è subentrata un po’ di apprensione – ha esordito -. Fino a quel momento il Monopoli aveva fatto poco, alla fine il pareggio è giusto. Voglio però sottolineare la prestazione dei ragazzi: oggi sono scesi in campo giocatori che non avevano mai giocato e ci mancavano sette titolari. Per quello che potevamo fare, abbiamo fatto il massimo”

Aronica spende anche delle parole riguardante la situazione societaria non tranquillissima, scacciando ogni possibile voce di condizionamento: “A noi interessano poco. Siamo partiti consapevoli della penalizzazione e i risultati non arrivano per caso. Il gruppo è solido e sa dove vuole arrivare“.







LEGGI ANCHE

NUOVA PUNTATA MI MANDA MONASTRA