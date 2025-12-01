Sampdoria, crisi senza fine: penultimo posto e nessun vittoria in trasferta
La Sampdoria non riposa. Dopo la sconfitta nel derby contro lo Spezia, che vede i blucerchiati scivolare al penultimo posto in classifica, è stato annullato il giorno di riposo. Si scende subito in campo per preparare la sfida contro la Carrarese, reduce dalla sonora sconfitta di Palermo, per scongiurare uno spettro Serie C che si fa sempre più concreto.
Una situazione complicatissima: la vittoria contro la Juve Stabia aveva riacceso le speranze del club genovese, ma la nuova, ennesima, sconfitta fuori casa ha riacceso i malumori più forti di prima.
Il dato “vittorie esterne” recita ancora zero, con la prossima trasferta, in programma venerdì 12 dicembre, che vedrà la Sampdoria di scena al ‘Renzo Barbera’ contro il Palermo, dove i rosa sono reduci da due 5 – 0 di fila.