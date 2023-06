MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Dopo aver trovato il nuovo allenatore, il Catania pensa alla squadra per la Serie C. Si parte da due reparti: la porta e l’attacco, che al momento sono i più fragili nella rosa di Tabbiani.

Fra i pali si è parlato di Marfella, terzo portiere del Napoli, ma ‘La Sicilia’ riporta un’attenzione maggiore per Seculin, che potrebbe svincolarsi dal Modena.

In avanti, invece, tanti profili valutati: si osservano Patierno (autore di una grande stagione a Francavilla, con 19 gol e 5 assist), Caturano (17 gol a Potenza) e Ferrari (19 gol a Vicenza). Tre attaccanti di alto livello per la Serie C: il Catania cerca di convincerli con il suo progetto e la forza della sua società.

