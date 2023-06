MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Con i soldi non sei mai certo della vittoria”. Parola di Ross Pelligra, patron del Catania FC, che rilancia le ambizioni del club etneo in vista della prossima Serie C senza però dimenticare la necessità di mettere al primo posto l’impegno e la programmazione del futuro, dalla squadra alle strutture (centro sportivo compreso).

Intervistato da Giovanni Finocchiaro per la rosea – come riportato da “Itasportpress” – dichiara come in ogni caso l’impegno economico non mancherà: “Noi mettiamo mezzi, cuore, impegno e professionalità. Quello che hanno messo sempre i dirigenti, il tecnico Giovanni Ferraro e i calciatori. Stiamo programmando un’attività che deve portarci a lottare per rispettare i desideri nostri e della città. Ho in dirigenza uomini capaci e che non si risparmiano. Grella, Carra, Laneri fanno ogni giorno un passo in avanti per fare del Catania FC un club sostenibile, di riferimento per i tifosi che ci seguono in tutto il mondo”.

E sul centro sportivo da 11 campi sottolinea: “Servirà a fare allenare ragazzi e atlete del Catania Women, tutti in contemporanea se necessario. Sarebbe un colpo d’occhio fantastico, anche un incentivo per chi cerca fortuna altrove e invece potrebbe rimanere in Sicilia. Perché ho deciso di investire in Sicilia? Perché la sento come casa mia. Sono sempre convinto delle potenzialità che ha Catania. Si parla del Catania in tutta Italia? Giusto che tutti ne parlino mostrando interesse e partecipazione”.

