Il Catania rispetterà tutte le scadenze: è questa la promessa di Nico Le Mura, amministratore unico del club. Intervistato da La Sicilia, il dirigente ha parlato dei problemi economici della società, commentando anche la prestazione nel derby contro il Palermo.

“All’inizio della stagione, tutti i soci siamo stati d’accordo nel mettere da parte le somme necessarie per evitare problemi di penalizzazioni, onorando le scadenze – afferma Le Mura -. Tutte quelle di ottobre sono state pagate, le scadenze di novembre saranno saldate, così come quelle di fine anno. Gli stipendi ai dipendenti, ai calciatori, ai tecnici, i debiti federali, le rateizzazioni fiscali, i contenzioni con altre società, la manutenzione di Torre del Grifo, le parcelle che spuntano tutti i giorni e che riguardano pagamenti arretrati di alberghi, di club che avevano prestato o ceduto giocatori negli anni passati. Stiamo cercando di onorare ogni cosa, con un’aggravante che spesso viene dimenticata. Non abbiamo incassato un euro da abbonamenti, dai biglietti delle gare, visto il provvedimento delle sfide a porte chiuse.





Contro i rosa poteva andare meglio: “ll derby col Palermo ha avuto, per noi, un approccio negativo, nella ripresa abbiamo reagito. Ma ci rifaremo presto, sono sicuro che da questo pareggio in rimonta, la squadra trarrà le forze per fare meglio”.

LEGGI ANCHE

PALERMO – PAGANESE, ARBITRA NATILLA