Catania, niente salto in avanti: perso il recupero contro il Picerno

Il Catania resta fuori dalla zona playoff. Gli etnei hanno giocato il recupero della 22a giornata di campionato contro il Picerno, il match era stato rinviato per neve: il risultato finale è di 1 – 0 per il club calabrese.

L’effetto Lucarelli non si è sentito come non si è sentito l’effetto mercato: la situazione di classifica del Catania rimane momentaneamente anonima. Non esiste lo sprettro playout con il 16esimo posto lontano 7 punti, ma la scalata alla zona playoff non sembra essere partita.

La prossima partita del Catania sarà in casa al Massimino contro la Casertana settima in classifica.