FeralpiSalò, col Palermo senza due titolari: Fiordilino e Butic squalificati

Due squalifiche pesanti per la FeralpiSalò. Luca Fiordilino e Karlo Butic salteranno la gara col Palermo: entrambi sono stati espulsi nella gara pareggiata contro la Reggiana.

Fiordilino è stato squalificato per una giornata “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco” mentre Butic salterà un turno “per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo”.

Si tratta di due titolari della FeralpiSalò. Fiordilino ha collezionato 20 presenze di cui 18 dal primo minuto mentre Butic ha giocato 22 partite, segnando 4 gol, di cui 13 da titolare.

