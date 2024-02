Palermo al top per investimenti sul mercato: la classifica in Serie B

Il Palermo è la società che in Serie B ha investito di più nella sessione invernale di calciomercato. Gli acquisti di Filippo Ranocchia e Salim Diakité, secondi i dati di Transfermarkt, gravano sulle casse rosanero per 5,40 milioni di euro. Non viene considerato Chaka Traorè, acquisito in prestito con diritto di riscatto.

Il Palermo è al primo posto di questa speciale classifica. L’investimento più oneroso è stato fatto per Ranocchia: il club rosa lo ha acquistato a titolo definitivo dalla Juventus per 4 milioni di euro. Cifre importanti anche per Diakité, trasferitosi dalla Ternana, costato 1,4 milioni più bonus. Traorè, invece, è arrivato in prestito dal Milan ma il Palermo lo potrà riscattare a fine stagione per una cifra che oscilla tra gli 8 e i 10 milioni.

Al secondo posto di questa speciale graduatoria c’è il Como, che ha investito 5,08 milioni. L’acquisto più importante di lariani è stato Strefezza, arrivato però in prestito con obbligo di riscatto (fissato a 5 milioni), mentre sono arrivati a titolo definitivo Gioacchini, Ballet, Name, Goldaniga e Fumagalli. La Cremonese è all’ultimo gradino del podio con 3,10 milioni: influisce tanto il trasferimento di Johnsen.

