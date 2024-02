Ceccaroni: “Clean sheet col Bari, mostriamo una crescita. City Group? Sempre con noi”

“Contro il Bari abbiamo fatto una delle nostre migliori partite. Abbiamo trascinato il nostro pubblico che ci ha dato una grande mano”. Lo dice Pietro Ceccaroni, che ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della società.

Il difensore del Palermo torna al match del Barbera. “Siamo partiti forte e abbiamo continuato così per tutta la partita – spiega -. Abbiamo dimostrato cosa stiamo diventando e dobbiamo continuare in questa maniera. Siamo contenti di non aver subito gol che era un nostro obiettivo“.

Poi il gol… “Felice di dare un contributo con una rete, non capita molto spesso: spero di arrivare al mio record che è di tre centri al Venezia. I nostri tifosi ci hanno aiutato dall’inizio alla fine e dopo il due a zero c’era un’atmosfera magica”. E il prossimo avversario.

“Sabato troveremo una squadra diversa da quella dell’andata: è in grande forma e ha messo in difficoltà tutte le big. La classifica della B è molto corta come ogni anno e questo dimostra che tutti sono molto competitivi e se non si approcciano bene le gare si può perdere”.

Infine la sessione di trasferimenti appena terminata e la vicinanza del City Group. “Il mercato di gennaio è stato importante perché è stata rinforzata la squadra. Due giocatori hanno già dimostrato il loro valore e Chaka ci darà una grande mano”.

“Torretta? La società ci sta mettendo un centro sportivo a disposizione di alto livello e siamo contenti di poter lavorare con tutti comfort possibili così da dare il massimo ogni giorno. Il City Group è sempre con noi, ci dimostra la sua vicinanza”.