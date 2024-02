Cremonese, il ds: “Proprietà straniere dopano il mercato. Palermo tra i top club”

“In B ci sono almeno 4/5 squadre di altissimo livello e lo dimostrano gli investimenti di Como, Palermo e Parma“. Sono le parole del ds della Cremonese, Simone Giacchetta, che commenta l’ultima sessione di mercato.

“Per Johnsen una grande occasione ma non è stata una trattativa semplice e ringrazio la proprietà che vuole continuare a dare forza alla Cremonese – prosegue -“.

Poi una piccola critica a holding come il City Group. “In B ci sono proprietà straniere che hanno dopato il mercato spendendo forse di più che in A. Avere una proprietà locale è importante magari per noi ma al sistema calcio interessa chi investe e non da dove viene”.