Bari, Beppe Iachini è il nuovo allenatore: mancherebbe solo l’ufficialità

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio, Beppe Iachini è il nuovo allenatore del Bari. Nello specifico sarà il terzo tecnico stagionale dopo Mignani e l’appena esonerato Marino.

L’accordo con l’allenatore ex Palermo è stato raggiunto durante la notte e Iachini è già in viaggio per raggiungere la squadra e dirigere l’allenamento odierno.

A breve dovrebbe arrivare l’ufficialità che fisserà l’operazione. Iachini non incontrerà il suo passato in campionato: il Palermo ha già giocato entrambi i match col Bari.