Futuro Klopp, fulmine a ciel sereno: “È stata l’ultima volta” | Addio definitivo

Dopo tanti successi ottenuti sul campo, Klopp ha deciso di comunicare ufficialmente la sua decisione davanti a tutti. La decisione è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno, con l’ambiente che ora si interroga seriamente sul futuro del club.

Lo scenario calcistico globale è pieno di talenti in ogni ruolo. Il calcio, dopotutto, è lo sport più seguito e amato al mondo. Per questo motivo, in ogni angolo del pianeta è possibile rintracciare qualche giocatore che riesca a coniugare tecnica e atletismo. Ciò è vero anche fuori dal rettangolo di gioco.

Uno dei ruoli fondamentali nel calcio è quello dell’allenatore. Chi siede in panchina ha la responsabilità del funzionamento di un team di professionisti molto variegato. Oltre agli undici sul campo, infatti, il mister deve assicurarsi che anche i preparatori e i collaboratori lavorino al meglio.

Dopotutto, ogni squadra per vincere ha bisogno di un allenatore in grado di saper gestire l’ambiente sotto tanti punti di vista: quello interno, relativo ai tesserati, ma anche quello esterno fatto di tifosi, dirigenza e giornalisti. Insomma, si tratta di un ruolo particolarmente delicato per ogni club.

Tutto questo senza dimenticare che le indicazioni tattiche e la crescita di ogni giocatore devono essere supervisionate e studiate per poter portare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Non è da tutto riuscire a reggere questo tipo di pressione per tanto tempo.

Una carriera ricca di successi

Dopo aver militato per undici anni nelle file del Magonza, nel 2001 Jurgen Klopp appende gli scarpini al chiodo e si siede sulla panchina del suo club. La sua esperienza si chiuderà sette anni dopo per trasferirsi al Borussia Dortmund.

Qui Klopp rimane in panchina dal 2008 al 2015 vincendo due campionati tedeschi, una Coppa di Germania e due supercoppe nazionali. Il suo successo e la sua grinta fanno sì che il Liverpool punti su di lui nel 2015.

La decisione di Jurgen Klopp è definitiva

Con la maglia dei Reds arriveranno anche la Champions League, la Supercoppa UEFA e la Coppa del mondo per club. Dopo nove anni, però, Jurgen Klopp ha annunciato ufficialmente che a fine stagione non siederà più sulla panchina del Liverpool.

Il motivo sembra essere il lavoro quotidiano dell’allenatore, ritenuto dallo stesso molto sfiancante sul lungo periodo. Il futuro rimane un’incognita, ma lo stesso Klopp ha annunciato che si prenderà un anno sabbatico e che non allenerà mai più in Premier League.