CorSport – “Palermo da Serie A: posto d’onore per Chaka Traorè”

“La mascotte di Leao“. Viene descritto così Chaka Traorè, ieri protagonista in conferenza stampa e oggi del Corriere dello Sport. Paolo Vannini racconta la storia dell’attaccante, approdato in Italia con un nome falso (Cissè) e poi arrivato alle giovanili del Parma in cui debutta a soli 16 anni.

Il debutto è proprio contro il Milan che lo nota e lo acquista per inserirlo in Primavera. Da lì un repentino crescendo che porterà il 19enne con i grandi: giocherà 13 minuti addirittura in Champions League.

Per non parlare delle reti realizzate in Coppa Italia contro Cagliari e in campionato con l’Empoli. “Insomma Traorè è uno che il destino lo ha inseguito e vuole continuare ad indirizzarlo”, conclude Vannini.