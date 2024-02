Palermo, altra multa per lancio di bottigliette. Maxi-sanzione per il Bari

Altra multa per il Palermo. Il Giudice Sportivo ha sanzionato la società rosanero in seguito alla partita contro il Bari, ma anche il club pugliese è stato multato pesantemente per gli episodi accaduti poco prima del fischio d’inizio.

Il Palermo è stato multato di mille euro “per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco”. Maxi-multa per il Bari, che è stato sanzionato di 15mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dalla tifoseria avversaria otto petardi, cinque fumogeni e oggetti di varia natura causando anche il leggero ferimento di un tifoso; per avere inoltre lanciato nel recinto di giuoco due petardi”.

