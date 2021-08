MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Catania nel pieno del mercato estivo. Come riportato dal quotidiano La Sicilia, il club etneo pensa a Nicola Rauti come nome per rinforzare l’attacco di Baldini.

Il calciatore del Torino, che ha giocato l’ultima stagione del Palermo, sarebbe un’opzione che il Catania prenderebbe in considerazione in caso di cessione di Alessandro Gatto.

Il Palermo, al termine del periodo di prestito, ha deciso di non puntare sul calciatore, non imbastendo alcuna trattativa per “rinnovare” la sua permanenza, puntando su altri profili.

