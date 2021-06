MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un segnale di speranza. Secondo quanto riportato da La Sicilia, il Catania potrebbe ricevere presto una consistente somma di denaro da parte di alcuni investitori maltesi. Sarebbe successo in seguito a delle comunicazioni tra le due parti via mail.

Si parla di 500.000 euro, una cifra che potrebbe cambiare il futuro del club. Bisognerà però attendere le prossime ore per capire se il tutto si farà o meno. Intanto sono momenti concitati in casa Catania. Si cerca di raccogliere i soldi necessari alla salvezza della squadra mentre calciatori e allenatori vivono l’incertezza di un futuro oscurato dai problemi societari.

In questi giorni la raccolta fondi imbastita da Sigi sta dando i suoi frutti e continui versamenti vengono girati al conto del club. Non si sa ancora se tutto ciò basterà, ma un passaggio fondamentale per la sopravvivenza sarà l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

