Il tecnico del Catania, Giuseppe Raffaele, è stato intervistato per ‘La Sicilia’ e ha fatto il punto dopo il buon avvio di stagione della sua squadra, reduce anche dal turno di riposo (avrebbe dovuto giocare col Trapani).

“A Monopoli è stata una battaglia – afferma – con la Juve Stabia siamo stati sempre noi a fare la partita ma non esaltiamoci. I successi arrivano giocando con tanta determinazione e tecnica. La strada è lunga”.





Raffaele parla anche delle difficoltà del girone e continua a indicare il Palermo – nonostante la brutta partenza – tra le favorite: “Girone C di ferro, noi dovremo sempre scendere in campo per vincere. Mi fido dei miei calciatori. Il Bari resta favorito ma anche Ternana (soprattutto), Palermo, Avellino e Catanzaro tecnicamente valgono”.

E sulla squadra, dice: “Anche l’attacco è adesso al completo e potremo così alternare i giocatori. Un nuovo difensore non mi dispiacerebbe, Maldonado è un sicuro punto di riferimento. I tifosi? La loro presenza è fondamentale e speriamo possano tornare al più presto al ‘Massimino’. Modulo? Il 3-5-2 lo uso solo per necessità, amo il 3-4-3”.

