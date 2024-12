La Sampdoria non ingrana, Sottil a rischio. Tra i nomi un grandissimo ex

L’arrivo di Andrea Sottil in panchina alla Sampdoria non ha portato i frutti sperati. Dopo aver preso il posto di Andrea Pirlo, il tecnico rischia di essere esonerato dopo il pareggio in casa contro il Catanzaro. Sottil ha fatto il suo esordio sulla panchina blucerchiata alla 4a giornata di Serie B e dopo 11 partite i risultati non sono soddisfacenti.

Secondo Tuttosport se la Sampdoria prendesse la decisione di mandare via Sottil, in lizza ci sarebbero: Aurelio Andreazzoli la cui ultima esperienza risale a un anno fa sulla panchina dell’Empoli, Vincenzo Vivarini e Pierpaolo Bisoli esonerati nelle scorse settimane da Frosinone e Modena. Più lontana l’opzione che porta al ritorno di Pirlo.

Il Secolo XIX propone un nome quasi impossibile: Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico della nazionale è reduce dall’esperienza con l’Arabia Saudita. L’allenatore non hai mai nascosto di tornare a vestire i colori della Sampdoria.





