Catania, Tacopina pensa a due/tre innesti per il salto di qualità

Joe Tacopina sarà presto il nuovo proprietario del Catania. L’avvocato, giorno 9 gennaio 2021, firmerà il contratto preliminare mentre il 13 sarà in città per la cessione ufficiale. L’americano ha già messo in moto la macchina organizzativa e sta pensando al calciomercato.

Come riporta il Giornale di Sicilia, infatti, Tacopina ha in mente due/tre innesti per favorire un ulteriore salto di qualità. Il Catania è nelle zone alte della classifica, ha inanellato una serie di risultati utili consecutivi e Raffaele sembra aver trovato una quadra, nonostante i tanti assenti per infortuni.

Tacopina, così, sta pensando a degli elementi di sicuro affidamento che potranno essere utili alla causa da subito. In sede di calciomercato, però, il Catania dovrà anche cedere; sulla lista dei partenti ci sono cinque/sei giocatori che hanno avuto poco spazio finora.

