Il bilancio economico del primo anno di vita del Palermo è stato approvato con una perdita di 1,1 milioni di euro e Benedetto Giardina, sulle pagine del Giornale di Sicilia, analizza le varie voci del documento. Per quanto riguarda il calciomercato, si evidenziano delle spese molto contenute dovute anche alla situazione legata al Covid-19.

Nella nota integrativa al bilancio, infatti, vengono segnati soltanto 40 mila euro di costi per i cartellini dei calciatori acquistati negli scorsi mesi. A eccezione di Silipo e Saraniti, entrambi costati 20 mila euro, gli altri giocatori sono arrivati in prestito o da svincolati.





All’elenco, però, mancano alcuni nomi come Almici, Somma e Luperini – arrivati a parametro zero – ma anche Kanoute e Broh. Per l’attaccante, in estate si parlava di una somma pari a 50 mila euro spesa dal Palermo per prelevarlo dal Catanzaro. Il totale quindi speso per il calciomercato salirebbe a 90 mila euro.

Nel resto dell’articolo si possono leggere anche le altre voci relative al bilancio 2020 rosanero, come i ricavi dagli sponsor e quelli dai botteghini, così come i costi per la gestione sportiva della Serie D.

