Catania, Toscano: “La sconfitta col Cosenza non mi preoccupa. Ci vuole equilibrio” ​​

Parla Domenico Toscano. L’allenatore del Catania è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sorrento, valida per la quinta giornata del Girone C di Serie C. Toscano è tornato anche sulla pesante sconfitta per 4-1 subita a Cosenza.

“Dopo Cosenza c’è stata tanta amarezza per come è andata. Se prima non era tutto perfetto, oggi non è tutto nero: anche nelle partite che vinci non sempre le cose funzionano al meglio. Serve equilibrio. Io preoccupato? No, perché dovrei esserlo?”

Il tecnico ha poi analizzato il prossimo avversario: “Il Sorrento è una squadra che ama giocare, spensierata nel modo di esprimersi in campo. Porta tanti uomini oltre la linea della palla, un po’ come il Monopoli, con numerose rotazioni in mezzo e grande capacità di attaccare gli spazi. Sarà una gara da affrontare con lucidità, pazienza e soprattutto con un impatto iniziale importante a livello di atteggiamento”.







