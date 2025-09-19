Palermo – Bari, le formazioni ufficiali
Diverse novità rispetto alla gara col Südtirol. Pierozzi gioca come braccetto destro di difesa, ci va Gyasi sulla fascia con Segre accanto a Ranocchia. Palumbo e Brunori agiscono dietro Pohjanpalo.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 21)
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.
A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Bari (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari (C), Nikolaou, Dorval; Darboe, Verreth, Braunoder; Sibilli, Moncini, Castrovilli.
A disposizione: 1 Pissardo, 3 Burgio, 8 Pagano, 9 Gytkjaer, 10 Bellomo, 13 Meroni, 16 Antonucci, 17 Rao, 18 Maggiore, 21 Partipilo, 25 Pucino, 99 Cerri.
Allenatore: Caserta.
Arbitro: Daniele Perenzoni (Rovereto).
Primo assistente: Andrea Niedda (Ozieri).
Secondo assistente: Simone Biffi (Treviglio).
Quarto ufficiale: Alfredo Iannello (Messina).
VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia).
AVAR: Marco Monaldi (Macerata).
1 thought on “Palermo – Bari, le formazioni ufficiali”
Avrei messo Peda come braccetto destra e quindi Pierozzi al posto di Gyasi ma mi fido di Superpippo..