Serie B, 4a giornata: Frosinone – Südtirol apre il programma

Redazione 19/09/2025 11:50

Il Frosinone, una delle capoliste in Serie B, apre la 4a giornata. La squadra di Alvini sfida il Südtirol, mentre il Palermo è impegnato contro il Bari. Il big match del sabato è Venezia – Cesena, il Monza riceve la Sampdoria e il Modena fa visita al Mantova. Domenica tocca all’Empoli sul campo del Pescara.

LE PARTITE

Venerdì 19 settembre 

Frosinone – Südtirol:  ore 19



Palermo – Bari: ore 21

Sabato 20 settembre 

Reggiana – Catanzaro: ore 15

Spezia – Juve Stabia: ore 15

Venezia – Cesena: ore 15

Monza – Sampdoria: ore 17.15

Mantova – Modena: ore 19.30

Domenica 21 settembre 

Carrarese – Avellino: ore. 15

Pescara – Empoli: ore 17.15

Padova – Entella: ore 19.30

LA CLASSIFICA

7 Modena, Cesena, Palermo, Frosinone
5 Venezia, Carrarese, Entella
4 Südtirol, Monza, Avellino, Reggiana, Empoli
3 Mantova, Juve Stabia, Catanzaro
2 Spezia
1 Padova, Bari, Pescara
0 Sampdoria

