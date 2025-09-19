Serie B, 4a giornata: Frosinone – Südtirol apre il programma
Il Frosinone, una delle capoliste in Serie B, apre la 4a giornata. La squadra di Alvini sfida il Südtirol, mentre il Palermo è impegnato contro il Bari. Il big match del sabato è Venezia – Cesena, il Monza riceve la Sampdoria e il Modena fa visita al Mantova. Domenica tocca all’Empoli sul campo del Pescara.
LE PARTITE
Venerdì 19 settembre
Frosinone – Südtirol: ore 19
Palermo – Bari: ore 21
Sabato 20 settembre
Reggiana – Catanzaro: ore 15
Spezia – Juve Stabia: ore 15
Venezia – Cesena: ore 15
Monza – Sampdoria: ore 17.15
Mantova – Modena: ore 19.30
Domenica 21 settembre
Carrarese – Avellino: ore. 15
Pescara – Empoli: ore 17.15
Padova – Entella: ore 19.30
LA CLASSIFICA
7 Modena, Cesena, Palermo, Frosinone
5 Venezia, Carrarese, Entella
4 Südtirol, Monza, Avellino, Reggiana, Empoli
3 Mantova, Juve Stabia, Catanzaro
2 Spezia
1 Padova, Bari, Pescara
0 Sampdoria