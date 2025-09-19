Serie B, 4a giornata: Frosinone – Südtirol apre il programma

Il Frosinone, una delle capoliste in Serie B, apre la 4a giornata. La squadra di Alvini sfida il Südtirol, mentre il Palermo è impegnato contro il Bari. Il big match del sabato è Venezia – Cesena, il Monza riceve la Sampdoria e il Modena fa visita al Mantova. Domenica tocca all’Empoli sul campo del Pescara.

LE PARTITE

Venerdì 19 settembre

Frosinone – Südtirol: ore 19







Palermo – Bari: ore 21

Sabato 20 settembre

Reggiana – Catanzaro: ore 15

Spezia – Juve Stabia: ore 15

Venezia – Cesena: ore 15

Monza – Sampdoria: ore 17.15

Mantova – Modena: ore 19.30

Domenica 21 settembre

Carrarese – Avellino: ore. 15

Pescara – Empoli: ore 17.15

Padova – Entella: ore 19.30

LA CLASSIFICA

7 Modena, Cesena, Palermo, Frosinone

5 Venezia, Carrarese, Entella

4 Südtirol, Monza, Avellino, Reggiana, Empoli

3 Mantova, Juve Stabia, Catanzaro

2 Spezia

1 Padova, Bari, Pescara

0 Sampdoria