Udinese - Palermo, aperta la vendita per il settore ospiti: tutte le info ​​

I biglietti per il settore ospiti per la partita tra Udinese e Palermo, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa e in programma martedì 23 settembre alle ore 18.30 presso il Bluenergy Stadium, sono in vendita fino alle ore 19.00 di lunedì 22 settembre.

I residenti nella provincia di Palermo possono acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo, la SIAMOAQUILE CARD.

I tagliandi sono acquistabili online su TicketOne e nei punti vendita TicketOne.







Il settore riservato ai tifosi ospiti ha una capienza attuale di 1.300 posti disponibili.

PREZZI

INTERO: € 10,00 (+ prevendita e commissioni società emittente)

Prima dell’acquisto sarà necessario collegarsi su https://sport.ticketone.it/search, cliccare sul menù in alto a destra e poi su “AUTORIZZAZIONE TESSERE”, e inserire i dati richiesti tra cui il numero della fidelity card (12 cifre).

Dopo la procedura di “Autorizzazione Tessera”, prima di completare l’acquisto, verrà richiesto anche il “Codice Sicurezza (Listicket)”. Questo è un codice di 6 cifre che equivale a giorno, mese e anno (ggmmaa) di nascita dell’acquirente.

Esempio: l’acquirente nato il 15/03/1976 dovrà inserire come codice sicurezza “150376”.

L’autorizzazione è istantanea e una volta completata si potrà acquistare il tagliando per il settore ospiti.

