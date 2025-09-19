Palermo – Bari, i convocati di Inzaghi: c’è Diakité, prima chiamata per un giovane
Sono 22 i convocati di Inzaghi per Palermo – Bari, gara valida per la 4a giornata di Serie B, in programma questa sera alle ore 21. L’allenatore recupera Diakité dopo l’attacco di gastroenterite accusato dal giocatore al ritorno da Bolzano.
Diakité è stato inserito in lista, ma andrà in panchina contro il Bari. Gli unici indisponibili sono i due portieri infortunati, Gomis e Bardi. Insieme a Joronen e Avella ci sarà Simone Pizzuto, estremo difensore della Primavera rosanero. Si tratta di un classe 2008, palermitano, alla prima chiamata con i ‘grandi’; indosserà la maglia numero 77.
I convocati
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Diakité
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
30 Avella
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
