Palermo - Bari, i convocati di Inzaghi: c'è Diakité, prima chiamata per un giovane ​​

Sono 22 i convocati di Inzaghi per Palermo – Bari, gara valida per la 4a giornata di Serie B, in programma questa sera alle ore 21. L’allenatore recupera Diakité dopo l’attacco di gastroenterite accusato dal giocatore al ritorno da Bolzano.

Diakité è stato inserito in lista, ma andrà in panchina contro il Bari. Gli unici indisponibili sono i due portieri infortunati, Gomis e Bardi. Insieme a Joronen e Avella ci sarà Simone Pizzuto, estremo difensore della Primavera rosanero. Si tratta di un classe 2008, palermitano, alla prima chiamata con i ‘grandi’; indosserà la maglia numero 77.

I convocati

3 Augello







5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Avella

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

Convocato anche Simone Pizzuto, portiere della Primavera rosanero, che indosserà la maglia numero 77.

LEGGI ANCHE

PALERMO – BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI