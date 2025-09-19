Serie A, 4a giornata: si parte con Lecce - Cagliari ​​

Redazione 19/09/2025 11:44

La 4a giornata di Serie A si apre con Lecce – Cagliari, poi sabato tocca a Juventus e Milan. Domenica c’è il derby della Capitale, mentre il Napoli chiude il programma contro il Pisa.

LE PARTITE

Venerdì 19 settembre 

Lecce – Cagliari: ore 20.45



Sabato 20 settembre 

Bologna – Genoa: ore 15

Verona – Juventus: ore 18

Udinese – Milan: ore 20.45

Domenica 21 settembre 

Lazio – Roma: ore 12.30

Cremonese – Parma: ore 15

Torino – Atalanta: ore 15

Fiorentina – Como: ore 18

Inter – Sassuolo: ore 20.45

Lunedì 22 settembre

Napoli – Pisa: ore 20.45

