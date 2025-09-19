Serie A, 4a giornata: si parte con Lecce – Cagliari
La 4a giornata di Serie A si apre con Lecce – Cagliari, poi sabato tocca a Juventus e Milan. Domenica c’è il derby della Capitale, mentre il Napoli chiude il programma contro il Pisa.
LE PARTITE
Venerdì 19 settembre
Lecce – Cagliari: ore 20.45
Sabato 20 settembre
Bologna – Genoa: ore 15
Verona – Juventus: ore 18
Udinese – Milan: ore 20.45
Domenica 21 settembre
Lazio – Roma: ore 12.30
Cremonese – Parma: ore 15
Torino – Atalanta: ore 15
Fiorentina – Como: ore 18
Inter – Sassuolo: ore 20.45
Lunedì 22 settembre
Napoli – Pisa: ore 20.45