Palermo – Bari, nuovi biglietti a disposizione dei tifosi rosanero: le info
Il Palermo informa che, in seguito all’autorizzazione concessa dalle Autorità di P. S., i tifosi rosanero possono acquistare tagliandi nell’anello superiore del settore ospiti per assistere alla gara tra i rosanero e il Bari, valevole per la 4a giornata di Serie B e in programma stasera alle ore 21.00 allo stadio “Renzo Barbera”.
Per l’occasione, la vendita dei biglietti per il settore ospiti è riservata esclusivamente ai residenti nella regione Sicilia.
È possibile acquistare il proprio tagliando fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:
- sito Vivaticket;
- punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).
Sono disponibili per l’acquisto le tariffe già dedicate agli altri settori di curva: intero, donne / over 65, under 16. L’accesso all’interno del settore ospiti avverrà attraverso i 6 tornelli (dal tornello 1 al tornello 6) a servizio della Curva Sud.