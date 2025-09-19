Palermo, tante feste nei precedenti in casa col Bari. Inzaghi imbattuto contro Caserta
Il Palermo si prepara alla sfida col Bari partendo da numeri incoragguanti. Nonostante la difficoltà di incrociare il club di Caserta, i rosanero hanno un ottimo bilancio in casa contro i biancorossi.
Il Palermo in viale del Fante non ha praticamente quasi mai perso. Solo in un’occasione. Il contatore segna: tredici vittorie per i siciliani e dieci pareggi per i galletti, con lunica vittoria degli avversari datata maggio 1997.
Questi i dati analizzati sul Giornale di Sicilia che si sofferma anche su Inzaghi, imbattuto contro Caserta. Sei faccia a faccia che segnano due vittorie per SuperPippo e quattro pari. Anche se un anno fa il tecnico fu rallentato dal Catanzaro proprio di Caserta che rallentò il Pisa con due sfide finite entrambe senza reti.