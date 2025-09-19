Palermo, tante feste nei precedenti in casa col Bari. Inzaghi imbattuto contro Caserta ​​

Il Palermo si prepara alla sfida col Bari partendo da numeri incoragguanti. Nonostante la difficoltà di incrociare il club di Caserta, i rosanero hanno un ottimo bilancio in casa contro i biancorossi.

Il Palermo in viale del Fante non ha praticamente quasi mai perso. Solo in un’occasione. Il contatore segna: tredici vittorie per i siciliani e dieci pareggi per i galletti, con lunica vittoria degli avversari datata maggio 1997.

Questi i dati analizzati sul Giornale di Sicilia che si sofferma anche su Inzaghi, imbattuto contro Caserta. Sei faccia a faccia che segnano due vittorie per SuperPippo e quattro pari. Anche se un anno fa il tecnico fu rallentato dal Catanzaro proprio di Caserta che rallentò il Pisa con due sfide finite entrambe senza reti.





