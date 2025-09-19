Ignoffo: "Palermo - Bari? Rosa favoriti, ma non sara una gara facile" ​​

“In B? Palermo su tutte, ma occhio al Modena che ha preso un ottimo allenatore e costruito un’ottima squadra”. Questa l’opinione sul torneo cadetto di Giovanni Ignoffo, allenatore intervistato da Tuttomercatoweb.

“Non mi dà segnali incoraggianti il Monza, ma il campionato è lungo – spiega -“. Poi, un parere su Palermo-Bari. “Credo che alla fine possa spuntarla il Palermo”.

“Ma non sarà una partita facile. Conosco Fabio Caserta e so che darà battaglia. Farà una partita di attesa, trovare gli spazi non sarà facile”.





