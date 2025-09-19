Palermo, Amauri e Miccoli (junior) in coppia nella Primavera di Del Grosso ​​

La storia si ripete, con il Palermo che puo diventare un affare di… famiglia. La prole di due dei calciatori che hanno rappresentato un periodo roseo nella storia di Viale del Fante si ritrova in coppia in una parentesi suggestiva.

Si tratta dei figli di Amauri e Miccoli che faranno coppia nella Primavera di Del Grosso. Diego Miccoli e Hugo Leonardo Amauri potranno replicare dopo circa 20 anni le gesta dei loro genitori in rosanero.

Per i tifosi del Palermo, una coppia che riporta alla mente giocate spettacolari. Chissà se i figli dei due campioni rosanero regaleranno emozioni in Sicilia seguendo le orme dei due illustri genitori.





