Palermo – Bari, la diretta testuale del match / LIVE
Il Palermo torna al “Barbera” dopo la vittoria col Südtirol e affronta il Bari, reduce dalla pesante sconfitta sul campo del Modena. A partire dalle ore 21, la diretta testuale del match su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 21)
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.
A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Bari (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari (C), Nikolaou, Dorval; Darboe, Verreth, Braunoder; Sibilli, Moncini, Castrovilli.
A disposizione: 1 Pissardo, 3 Burgio, 8 Pagano, 9 Gytkjaer, 10 Bellomo, 13 Meroni, 16 Antonucci, 17 Rao, 18 Maggiore, 21 Partipilo, 25 Pucino, 99 Cerri.