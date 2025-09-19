Palermo – Bari, il dato degli spettatori al “Barbera”: è record
Sono 32.363 (15.859 biglietti venduti) gli spettatori presenti al “Renzo Barbera” per Palermo–Bari: un dato ufficiale che segna il nuovo record stagionale, confermando l’entusiasmo della piazza attorno alla squadra di Inzaghi.
Superata così la precedente migliore affluenza, registrata contro il Frosinone, quando sugli spalti della Favorita si erano assiepati 32.181 tifosi, e quella della prima gara di campionato contro la Reggiana.
In quell’occasione, erano 30.868 gli spettatori presenti al “Barbera” per l’esordio stagionale. Un dato straordinario, appena sotto quello registrato nell’amichevole di lusso contro il Manchester City. Col City sono stati emessi 34.665 titoli