Catanzaro – Cosenza sarà visibile gratis su Dazn

Catanzaro – Cosenza, match della 30a giornata di Serie B, sarà disponibile gratis su Dazn. La partita è in programma domenica 16 marzo alle 17.15.

Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Il derby calabrese si preannuncia infuocato. Lo stadio “Ceravolo” sarà praticamente sold out per la sfida tra Catanzaro e Cosenza. I giallorossi, attualmente quinti in classifica, cercano il riscatto dopo la deludente sconfitta subita nell’ultimo turno contro la Cremonese. Una vittoria permetterebbe loro di raggiungere quota 46 punti e di alimentare le speranze di conquistare il quarto posto. D’altro canto, il Cosenza arriva da una stagione finora disastrosa. I lupi hanno vinto solo due delle ultime 16 partite e, dopo il successo contro la Reggiana nell’ultimo turno, puntano a trovare continuità per uscire dall’ultima posizione e sperare nella salvezza.





