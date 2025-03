Lazaar: “Dybala? Già a Palermo aveva qualcosa in più degli altri. Maresca…”

Achraf Lazaar, ex laterale sinistro del Palermo, ha rilasciato un’intervista a Radio Serie A dove ha ripercorso la sua esperienza in Sicilia, ricordando i momenti condivisi con Dybala, Maresca, Vazquez e tanti altri calciatori che hanno lasciato un bel ricordo nel capoluogo siciliano.

“Dybala lo notavi subito. Stoppava qualsiasi cosa, anche le sassate. A Palermo giocavamo solo sulla fascia sinistra: c’eravamo io, lui e Vazquez. Paulo aveva qualcosa in più, una qualità che gli altri non avevano. Io, intanto, mettevo 200 cross a partita”, ha raccontato Lazaar, che ha anche parlato di Enzo Maresca, attuale allenatore del Chelsea: “Sa di calcio, ma non pensavo potesse arrivare così in alto. A Palermo avevo 24 anni, quindi, quando parlavamo con i giocatori più esperti, ascoltavo e basta”.

Nel suo periodo a Palermo, che è durato due anni, Lazaar ha collezionato 73 presenze, realizzando sette assist e tre gol, uno dei quali da distanza siderale in una partita contro il Napoli nella stagione 2014/15, quando il Palermo vinse per 3-1 al “Renzo Barbera”.





