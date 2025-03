Palermo – Cremonese, i convocati di Stroppa: tre indisponibili

Sono 22 i convocati di Giovanni Stroppa per la sfida contro il Palermo, valida per la 30a giornata di Serie B, in programma venerdì 14 marzo alle 20.30. La Cremonese non potrà contare su tre giocatori.

Ovviamente non è stato convocato il grande ex Franco Vazquez. Il “Mudo” è out per squalifica dopo la durissima sanzione del Giudice Sportivo, che lo ha sanzionato per dieci giornate.

Sono indisponibili anche il portiere Gianluca Saro e Zan Majer, non convocato per febbre. Per il resto, la rosa della Cremonese è al completo.





La lista dei convocati

PORTIERI

1 Fulignati, 12 Drago, 30 Tånnander

DIFENSORI

5 Ravanelli, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 26 Antov, 42 Moretti, 55 Folino

CENTROCAMPISTI

4 Barbieri, 6 Pickel, 7 Azzi, 8 Valoti, 14 Gelli, 18 Collocolo, 19 Castagnetti, 27 Vandeputte, 98 Zanimacchia

ATTACCANTI

9 De Luca, 11 Johnsen, 90 Bonazzoli, 99 Nasti

Non convocati: Gianluca Saro, Zan Majer, Franco Vazquez

