Stroppa: “Col Palermo sarà una gara difficile. Il contesto è da Serie A”

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della difficile gara contro il Palermo e ha parlato delle insidie di una sfida che profuma di Serie A.

“Il contesto è da Serie A – afferma – . Il Palermo è una squadra forte del campionato come lo è la Cremonese, una formazione fisica, che ha individualità e che sta avendo continuità. Sarà una partita difficile, come del resto lo è stata quella del del Catanzaro in casa. A me interessa la mia squadra, quindi che portiamo in campo le stesse componenti caratteriali di attenzione, di determinazione, di fare la partita con una certa forza mentale. Il resto verrà da sé”.

Stroppa parla anche dell’assenza del “Mudo” Vazquez, squalificato per dieci giornate: “Sicuramente perdiamo un giocatore veramente importante, ma chi lo sostituirà andrà a tremila all’ora. Dispiace. Per caratteristiche ci sono diversi giocatori che possono alternarsi o occupare quella zona di campo, ci lavoreremo. Sicuramente Johnsen nella partita precedente ha fatto molto bene, poi confido molto in Bonazzoli che potrebbe essere un un’alternativa valida”.





