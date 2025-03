Vazquez, che stangata: 10 giornate di squalifica per insulto razzista. Stagione finita?

Franco Vazquez subisce la mano pesante del giudice sportivo di Serie B: il calciatore della Cremonese dovrà scontare 10 giornate di squalifica per insulti razzisti. E’ questa la decisione presa dagli organi di competenza per via del caso Dorval.

Al termine di Bari – Cremonese del 15 febbraio scorso, Moreno Longo, tecnico dei galletti, aveva denunciato nel post partita dei presunti insulti discriminatori dell’argentino nei confronti del suo calciatore, l’algerino Dorval.

“Il Giudice sportivo, letti il rapporto dei collaboratori nonché la relazione aggiuntiva richiesta alla Procura federale dalla quale emerge che il calciatore Franco Damian Vazquez (Cremonese), al termine della gara, ha rivolto al calciatore Emile Mehdi Dorval (Bari) un insulto espressivo di discriminazione razziale; visto l’art 28 comma 1 e 2 CGS delibera di sanzionare il calciatore Vazquez con la squalifica per dieci giornate effettive di gara”, si legge nella nota della Lega B.





Vazquez, che aveva subito un fastidioso infortunio per via della frattura dello zigomo, era prossimo al rientro proprio contro il Palermo, sua ex squadra. Per lui la regular season è sicuramente finita qui, a meno di ricorsi da parte del club lombardo. Potrebbe rientrare ai playoff a secondo del cammino che intraprenderà la Cremonese.