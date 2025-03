Vazquez squalificato, la nota della Cremonese: “Faremo ricorso”

La Cremonese ha annunciato il ricorso contro la squalifica di Franco Vazquez, punito con 10 giornate di stop dal Giudice Sportivo di Serie B per presunti insulti razzisti nei confronti di Mehdi Dorval, difensore del Bari. L’episodio risale al post partita di Bari – Cremonese del 15 febbraio, quando l’allenatore dei pugliesi, Moreno Longo, aveva denunciato le frasi offensive pronunciate dall’argentino.

La decisione è stata presa dopo l’analisi della relazione aggiuntiva della Procura federale, nella quale emergerebbe la discriminazione razziale contestata al trequartista grigiorosso. La Cremonese, tuttavia, difende il proprio giocatore, ribadendo la sua assoluta estraneità ai fatti e annunciando di essere pronta a intraprendere tutte le iniziative legali necessarie per dimostrarlo.

In una nota ufficiale, la Cremonese ha confermato la volontà di procedere con il ricorso, confidando che Vazquez possa far valere la propria versione nei successivi gradi di giudizio. Il club lombardo ha anche ribadito il proprio impegno nel contrasto al razzismo, condannando fermamente ogni forma di discriminazione dentro e fuori dal campo.





Per Vazquez, questa squalifica rappresenta un durissimo colpo: appena rientrato da un infortunio allo zigomo, era pronto a scendere in campo contro il Palermo, sua ex squadra. Se la sanzione venisse confermata, la sua regular season sarebbe già finita, con l’unica speranza di rientrare in tempo per i playoff, a seconda del cammino della Cremonese.

LA NOTA DELLA CREMONESE

Nel prendere atto del provvedimento assunto in data odierna dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato Franco Vazquez, U.S. Cremonese confida che il calciatore, nei successivi gradi di giudizio, possa dimostrare quanto da lui stesso già riferito ai collaboratori della Procura Federale nell’immediato dopo partita, vale a dire la sua più assoluta estraneità ai fatti contestatigli.

A tal fine, U.S. Cremonese rende noto che, con i propri legali, intraprenderà ogni opportuna iniziativa. Nel condannare fermamente ogni forma di discriminazione dentro e fuori dal campo, U.S. Cremonese ricorda l’impegno concreto della società nel contrasto al razzismo attraverso le numerose attività di responsabilità sociale che coinvolgono in prima persona i propri tesserati e l’intera comunità grigiorossa.

