Akragas, il presidente: “Diamoci una smossa, altrimenti ritiriamo la squadra dal campionato”

Situazione difficile per l’Akragas, che potrebbe ritirarsi dal campionato per gravi problemi economici. Il presidente Giuseppe Arnone ha lanciato un accorato appello, chiedendo un intervento immediato delle istituzioni e degli imprenditori locali per salvare la squadra. Un manifesto con la scritta “Incredibile! Avremo l’illuminazione al campo Esseneto e rischiamo di non avere più la squadra” è stato affisso al pullman del club, a testimonianza della crisi in corso.

L’Akragas rischia di non riuscire a disputare la prossima partita casalinga contro il Licata, poiché mancano persino i fondi per coprire le spese basilari, come la segnatura del campo e i pasti post-gara. La trasferta a Reggio Calabria è stata possibile solo grazie al contributo di un imprenditore che ha pagato il carburante per il viaggio. Tuttavia, la squadra ha dovuto partire alle 6 del mattino, senza poter pernottare in albergo, per affrontare la Reggina.

“Se non arriva un aiuto concreto, questa settimana ritireremo l’Akragas dal campionato,” ha dichiarato Arnone in un video pubblicato sul proprio canale YouTube, chiamando in causa il sindaco Micciché e altre figure istituzionali. Dopo aver già evitato il ritiro qualche settimana fa, il club si trova nuovamente in bilico, con una situazione sempre più insostenibile.





Se l’Akragas dovesse ritirarsi, si verificherebbe un effetto domino sulla classifica, come già accaduto in Serie C. Tutti i punti conquistati contro il club siciliano verrebbero cancellati, con conseguenze importanti per squadre come la Reggina, che perderebbe 4 punti, e il Siracusa, che ne vedrebbe sfumare 3. Tuttavia, la Reggina potrebbe recuperare terreno nel turno in cui il Siracusa sarà costretto a riposare.

IL VIDEO

LEGGI ANCHE

PALERMO, PIEROZZI SQUALIFICATO DAL GIUDICE SPORTIVO