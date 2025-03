Messina, Ferrero si defila: e il club rischia una nuova penalità

Massimo Ferrero ha deciso di fare un passo indietro per quanto riguarda l’idea di acquistare il Messina. L’ex presidente della Sampdoria, nonostante avesse espresso interesse per il club siciliano, non ha ricevuto alcuna risposta né dal presidente Stefano Alaimo, né dal suo predecessore Pietro Sciotto. Di conseguenza, ha scelto di abbandonare ogni trattativa.

“Ci ho provato, ma nessuno vuole vendere”, ha dichiarato Ferrero ai colleghi di Messina Sportiva. Nel frattempo, il Comune di Messina ha espresso più volte il proprio disappunto per la mancanza di risposte riguardo alla vendita del club. Da Palazzo Zanca sono partiti diversi appelli per accelerare il processo di cessione, al fine di attrarre acquirenti seriamente interessati a rilanciare le sorti del Messina.

Le difficoltà per il club siciliano sembrano non finire. Dopo aver subito una penalizzazione di quattro punti da parte del Tribunale Federale, il Messina rischia ora un nuovo deferimento e quindi un’altra penalità.





La COAPS – una Commissione nata per verificare la solvibilità delle nuove proprietà – attende infatti che Aad Invest Group trasmetta i documenti contabili richiesti entro venerdì 14 marzo. Il rischio è che il deferimento sfoci in una multa o più probabilmente in un’ulteriore penalizzazione, di uno o due punti, come avvenne nel 2021 alla Pergolettese.

