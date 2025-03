Catania, Lodi rescinde il contratto: non è più il brand ambassador

Francesco Lodi ha deciso di concludere la sua esperienza con il Catania, rescindendo il contratto che lo legava al club etneo. L’ex centrocampista, che ricopriva il ruolo di brand ambassador, ha optato per una risoluzione consensuale del contratto per motivi familiari.

Queste le parole di Lodi in merito all’addio: “Ringrazio sinceramente la società per avermi dato l’opportunità di contribuire alla rinascita del calcio in questa città, a cui sono profondamente legato. La mia scelta di interrompere il rapporto professionale con un anticipo di due anni rispetto alla scadenza prevista è motivata esclusivamente da ragioni familiari. Con il cuore, sarò sempre al fianco del Catania”.

Il presidente del Catania, Ross Pelligra, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a Lodi per il lavoro svolto in questi anni: “Per il nostro club, Ciccio Lodi è stato una figura fondamentale e resterà sempre un amico. A lui, sia come uomo che come professionista, auguriamo solo il meglio per il futuro”.





