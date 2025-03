Il Palermo e la costruzione dal basso: il conto da pagare è molto salato

Gli errori dei portieri costano punti importanti al Palermo: quello di Audero con la Sampdoria non è il primo episodio sfortunato per i rosanero, che hanno già subito dei gol da situazioni di totale controllo del pallone da parte degli estremi difensori. Prima del neo acquisto, era toccato per ben due volte a Sebastiano Desplanches. Colpa di leggerezze evitabili ma anche della voglia di costruire il gioco dal basso, rischiando quindi molto di più.

Desplanches, errori fatali contro le prime

Il Palermo ha giocato delle partite più che dignitose contro Sassuolo e Pisa: incontri che già di base rappresentavano una difficoltà massima perché gli avversari sono i primi della classe, sono diventati impossibili da vincere (ma anche da pareggiare) per colpa di gravi errori nella costruzione dal basso. Sia a Reggio Emilia che al “Barbera” contro i toscani il protagonista negativo è stato Desplanches.

In casa del Sassuolo (match giocato il 21 dicembre scorso) i rosanero hanno subito al 10′ il gol di Lauriente a causa di un passaggio avventato del giovane portiere, che nel tentativo di servire Ranocchia, poco fuori area, ha regalato palla ai neroverdi, il cui pressing corale è stato premiato con il gol. In quella partita il Palermo ha avuto un’ottima reazione, pareggiando con Le Douaron ma cadendo poi nella ripresa con il 2 – 1 finale di Pierini.





Contro il Pisa (partita del 31 gennaio scorso) l’errore di Desplanches è stato ancora più grave: il portiere in questo caso ha subito uno “scippo” da parte di Lind, bravo nel pressare il portiere colpevole di aver tenuto la palla per troppo tempo e aver incespicato prima di spazzare. Quello è stato il gol dello 0 – 2, anche in quel caso il Palermo ha provato a reagire non riuscendo però a completare la rimonta (risultato finale 1 – 2). Un errore che ha convinto definitivamente Osti a intervenire sul mercato.

Audero, che abbaglio a Marassi

Contro la Sampdoria il Palermo è partito con l’handicap: i rosa sono andati sotto dopo appena 45′ a causa di un clamoroso errore di Audero, che ha letteralmente passato la palla a Coda che ha dovuto solo spingere in rete. Uno sbaglio clamoroso, quasi incomprensibile per un giocatore della sua esperienza, solo in parte giustificabile con l’emozione di tornare a giocare a Marassi contro la Sampdoria nello stadio che fu suo per cinque anni.

Audero in queste prime uscite con il Palermo ha lasciato intravedere qualche difficoltà con la palla tra i piedi: incertezze che però non cancellano le grandi parate che ha già compiuto in queste prime presenze, a partire dal triplo intervento a Cosenza fino ad arrivare proprio al match di Genova. Dopo l’errore infatti il portiere di origini indonesiane si è reso protagonista con due interventi provvidenziali su Niang.

Anche Sirigu ha iniziato con la “papera”

Il Palermo, più di altre, è una squadra che non può permettersi di regalare gol agli avversari: a rendere più pesanti questi errori c’è l’incapacità di ribaltare la partita dopo essere passati in vantaggio, mai successo in questa stagione. E nella statistica, volendo un po’ forzare, possiamo inserire anche Salvatore Sirigu: Dionisi lo ha utilizzato per la prima volta in occasione della gara con il Napoli di coppa Italia e alla prima conclusione verso la porta il portiere rosanero, lontano da troppo tempo dai campi di gioco, incassò un gol evitabilissimo lasciandosi passare la palla sotto il corpo. Inutile dire che anche quella gara finì malissimo per il Palermo.