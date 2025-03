Izco: “Chi vince i playoff di Serie B? Cremonese favorita. Il Catania…”

Mariano Izco, ex centrocampista del Catania tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B, indicando quella che secondo lui è la favorita per il secondo posto e la vittoria dei playoff.

“Secondo posto? Alla fine la spunterà il Pisa – afferma – . Mi sembra comunque più continuo. Anche lo Spezia ha dimostrato di essere una squadra insidiosa. Chi vince i playoff? La Cremonese è favorita, anche se mi piacerebbe che la sorpresa fosse il Catanzaro per via del direttore Ciro Polito e Fabio Caserta, che conosco bene”.

Inevitabile la domanda sulla sua ex squadra, il Catania: “Deve tenere botta e restare nei playoff. Poi è un campionato a parte. Devono tenere botta”.





LEGGI ANCHE

IL PALERMO E LA COSTRUZIONE DAL BASSO