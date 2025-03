Dionisi: “Non abbiamo risolto niente, siamo solo sulla strada giusta”

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cremonese, sottolineando l’importanza del match. Ha definito la squadra avversaria una delle più forti del campionato e ha ribadito che da questo momento in poi ogni partita sarà uno scontro diretto. Il Palermo ha ottenuto buoni risultati da gennaio, ma il tecnico ha invitato a non guardarsi indietro e a concentrarsi sulle prossime gare per migliorare la classifica.

Dionisi ha parlato dell’importanza del coraggio contro una Cremonese con grande possesso palla. Ha spiegato che ogni giocatore ha un ruolo e che le scelte di formazione non sono definitive, citando la possibilità di Diakité o Segre o Vasic al posto di Pierozzi.

Il tecnico ha affrontato il tema della continuità, evidenziando la crescita della squadra ma anche la necessità di migliorare alcuni aspetti, come la profondità offensiva. Ha lodato la prestazione di Ranocchia e ha riconosciuto il valore di Gomes e Blin, pur sottolineando l’abbondanza a centrocampo. Dionisi ha ribadito che la reazione della squadra sarà fondamentale, specialmente contro una Cremonese con un’identità consolidata.





L’allenatore ha toccato temi come la gestione degli errori, la mentalità e l’esperienza, evidenziando la necessità di mantenere coraggio e identità di gioco. Ha difeso Audero dall’episodio contro la Samp, sottolineando che la squadra deve imparare dagli errori senza presunzione.

ORE 11.00 – “Non è iniziato il countdown in ottica playoff, ogni partita è importante. La Cremonese è una squadra forte, è uno scontro diretto. Da ora in avanti sono tutti scontri diretti. La Cremonese è senza dubbio una delle squadre più forti del campionato. Sarà una partita bella da giocare, nel nostro stadio. Conterà quello che vogliamo ottenere”.

ORE 11.02 – “Da gennaio poche squadre hanno fatto più punti di noi. Non dobbiamo guardarci indietro. La Cremonese ha grandi valori, noi pure ma non siamo gli unici. Avvicinare Brunori e Pohjanpalo? Matteo ha caratteristiche duttili e si sposa bene con Joel; si cercano e si trovano, l’uno lavora per l’altro. Non dimentichiamoci di Le Douaron, che stava crescendo, ma devo fare delle scelte. È già difficile giocare con due attaccanti di ruolo. Stiamo crescendo, la conoscenza non è immediata. Brunori e Pohjanpalo si sono trovati dall’inizio. Negli ultimi 20 metri dobbiamo migliorare nell’occupazione dell’area”.

ORE 11.05 – “All’andata siamo stati bravi, abbiamo concesso poco. La Cremonese è la squadra che ha più possesso palla nella categoria. Dovremo essere più coraggiosi, anche se firmerei per ottenere lo stesso risultato”.

ORE 11.06 – “Cremonese e Palermo cooperative del gol? Questo è un valore, vuol dire che portiamo tanti giocatori in fase offensiva. Noi ci alleniamo con tutti gli effettivi nello stesso modo. Faccio delle scelte mai definitive, tutti possono giocare. Da tutti si pretende e tutti danno”.

ORE 11.08 – “Chi al posto di Pierozzi? Diakité ha già ricoperto quel ruolo, ha caratteristiche diverse da Pierozzi, potrebbe giocare lui. Non è l’unica possibilità. Ho tanti calciatori bravi e duttili, valuterò ma un’idea ce l’ho. Non c’è solo Diakité”.

ORE 11.09 – “È stato un peccato non aver vinto contro la Sampdoria. Non è scontato vincere con l’uomo in più. I ragazzi sanno di aver fatto una partita con gli attributi. Ho visto da subito la reazione della squadra, Audero ha le qualità per superare l’errore, lo ha dimostrato già contro la Sampdoria. Dobbiamo dare continuità contro una squadra più forte come la Cremonese”.

ORE 11.12 – “Per la profondità serve movimento, non basta volerla con la testa. Delle volte è mancata la soluzione, dobbiamo migliorare, abbiamo giocatori che attaccano la profondità. Dall’inizio a ora siamo migliorati ma non così tanto”.

ORE 11.14 – “Gomes e Blin insieme? Claudio e Alexis sono giocatori importanti. Mi dispiace che Segre venga meno considerato nei minuti in campo, per me è un calciatore importante. Le scelte sono momentanee, Ranocchia con la Sampdoria ha fatto bene, sta interpretando un ruolo diverso e lo sta facendo benissimo. Vorrei farli giocare tutti e quattro, ma davanti abbiamo abbondanza. Gomes e Blin stanno facendo bene”.

ORE 11.16 – “Qualsiasi partita è importante, in questa fase i valori si equilibrano. Sarà importante la reazione, prepariamo la partita anche in funzione della Cremonese, che ha un’identità da due anni. Abbiamo le qualità per vincere, vogliamo migliorare la nostra classifica. Nel girone d’andata abbiamo fatto poche vittorie, dobbiamo fare meglio. Conosciamo il valore dell’avversario, ma da gennaio in avanti abbiamo fatto gli stessi punti”.

ORE 11.18 – “Vasic è tra le possibilità per giocare al posto di Pierozzi, con la Samp era stato male la notte prima (influenza, ndr.). Segre ha caratteristiche simili a Vasic. Il cambio di Verre con la Samp? Volevo inserire attaccanti per scardinare la difesa avversaria, non siamo stati bravi. Fa parte delle scelte, mi faccio sempre delle domande”.

ORE 11.21 – “Con la Cremonese servirà la volontà di portare a casa un risultato positivo. Col Brescia è stato decisivo un episodio dettato dalla volontà di voler vincere. Dobbiamo andare alla ricerca della continuità, che ci è sempre mancata. La sosta? È una possibilità per recuperare qualcuno. Serve staccare nel modo migliore”.

ORE 11.23 – “Tutta l’esperienza serve per trarne benefici. Col mercato è cambiato qualcosa nella mentalità della squadra e in campo. La volontà c’è sempre stata, si è alzato il livello. Dobbiamo essere efficaci, serve esserlo di più. Siamo cresciuti ma non siamo maturati. La Cremonese ha valori importanti, non basteranno organizzazione e qualità dei singoli; servirà la mentalità. Non abbiamo risolto niente, siamo solo sulla strada giusta. Dipende da noi”.

ORE 11.27 – “Se perdiamo le partite, il primo responsabile sono io. Ho sentito dire che la palla bisognerebbe buttarla, allora vale tutto. Abbiamo le qualità per essere coraggiosi. Audero non ha fatto una scelta incosciente contro la Sampdoria. Non posso denigrare il lavoro che c’è dietro. Delle volte siamo stati presuntuosi e questo aspetto lo odio. È esperienza, non si finisce mai di imparare. Audero ha sbagliato con i piedi ma ha fatto tante parate e uscite. Abbiamo un’identità e la portiamo avanti. Audero si è fatto trarre in inganno da Coda. Spero che i ragazzi rifacciano le cose che hanno sbagliato, vorrebbe dire che ci crediamo. Senza essere presuntuosi”.

ORE 11.32 – “Di Mariano? Sta meglio, si allena a parte. La sosta servirà per recuperarlo”.

ORE 11.33 – “Cambiare sistema di gioco? In questo momento mi viene difficile rinunciare a un attaccante. Verre è un trequartista, anche Segre può ricoprire quel ruolo, con altre caratteristiche. Partiamo da un’idea ma poi ci sono le caratteristiche della squadra”.

